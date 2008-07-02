Нужен человек, для отрисовки баннеров, для сайта citysakh.ru
Установить баннер на сайт
Нужно установить готовый баннер на сайт. Срочно!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры1 исполнительЗавершен17 лет назад
Нужно разместить баннер на сайтеЗавершен17 лет назад
- $20
Флеш Баннер техническое задание предоставлю исполнителю.Баннеры15 заявокЗакрыт17 лет назад
- $15
Требуется сделать простой текстовый флеш баннер. Появляються 4 строчки с паузой, банер крутиться по кругу. "срочка 1" (пауза) "срочка 2" (пауза) "срочка 3" (пауза) ...Закрыт17 лет назад
Темы: 1. Бронирование авиабилетов по всему миру. 2. Бронирование отелей по всему миру. 3. Аренда автомобилей по всему миру. На кадждую тему по 2 баннера следующих размеров: ...Завершен17 лет назад
Нужен красивый анимированный GIF баннер 468х60 Срочно!Баннеры17 заявокЗакрыт17 лет назад
Флеш. Размер 1024х60. Обязательно сразу указывайте стоимость изготовления, предложения без стоимости НЕ рассматриваются.Баннеры20 заявокЗакрыт17 лет назад
- $20
Cделать красивый флеш баннер для сайта WmtBank.ru обращаться в icq 484591942Баннеры11 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется 2 флеш-баннера для рекламы игрового сайта. 468х60 размер, 25кб- вес. Супертребований нет. Просьба дать ссылку на свои работы (больше 10) и назвать прибл. цены (диапазон)Баннеры30 заявокЗакрыт17 лет назад
Баннеры могут быть сделаны в двух форматах : GIF. Размер баннера - 80х60 пикселей . Баннеры для сети erotizer.info пишите пож стоимость и время изготовления. Баннеры должны быть забористые, чтоб была большая кликабельность.Завершен17 лет назад