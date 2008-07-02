Установить баннер на сайт

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Завершен5 заявок226 просмотров

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17 лет назад
MkLar
53 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

MasterDyn
Юрий 
65 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
21 отзыв
17 лет назад
$3
Юрий великолепно справился с поставенной задачей,за что ему огромное спасибо! Работу выполняет профессиоально, проявляет настойчвость и упорство. С удовольствием буду его постянным клиентом и всем рекомендую.
Порядочный и честный заказчик. Было приятно работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Самые лестные рекомендации.

Заявки фрилансеров

MasterDyn
Юрий 
65 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
21 отзыв
17 лет назад