Сделать простой текстовой флеш баннер

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт25 заявок307 просмотров

Требуется сделать простой текстовый флеш баннер.

Появляються 4 строчки с паузой, банер крутиться по кругу.

"срочка 1" (пауза)

"срочка 2" (пауза)

"срочка 3" (пауза)

"слово1", "слово2", "слово3" ( появляеться каждое слово с паузой )

Банер должен быть на 3 языках, тоесть будут иметься 3 варианта swf.

17 лет назад
igor_gold
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

wind-wings
Анжелика 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

wind-wings
Анжелика 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад