Отрисовка баннеров для сайта citysakh.ru

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Завершен24 заявки277 просмотров

Нужен человек, для отрисовки баннеров, для сайта citysakh.ru

17 лет назад
gladius
40 лет
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

agstudio
38 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный человек. Никаких задержек в оплате + оплата процента комиссии, дабы исполнитель получил точную сумму, на которую договаривались. Приятно работать с такими людьми

Заявки фрилансеров

agstudio
38 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад