Зафотошопить 2 картинки

Требуется сделать 2 фотографии

1) Шапка для фесбука.

Текущий вариант

https://www.facebook.com/luxeo.office

Как видно там много мусора, и вытянутые 6угольники. В атачменте temp.zip необходимые фото.

Необходимо подправить

2) Главная страница презентации. Требуется заменить логотип ДБ на надпись luxeo (поэксперементировать, со шрифтом, цветом, размером букв) так что бы это гармонично вписывалось (presentation.png)

3) заменить плоский белый логотип ДБ, на люксео ( в квадратике буква Л)

Срок 1 день..

Оплата по факту либо безопасная сделка Logo2.png