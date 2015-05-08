Для сайта нужны рекламные баннеры (26 шт для начала). Сверхестественных требований нет. Разумные баннеры в стиле сайта. Все остальное обсуждается при согласии на сотрудничество. Срок выполнения до 5 дней.
Зафотошопить 2 картинки
Требуется сделать 2 фотографии
1) Шапка для фесбука.
Текущий вариант
https://www.facebook.com/luxeo.office
Как видно там много мусора, и вытянутые 6угольники. В атачменте temp.zip необходимые фото.
Необходимо подправить
2) Главная страница презентации. Требуется заменить логотип ДБ на надпись luxeo (поэксперементировать, со шрифтом, цветом, размером букв) так что бы это гармонично вписывалось (presentation.png)
3) заменить плоский белый логотип ДБ, на люксео ( в квадратике буква Л)
Срок 1 день..
Оплата по факту либо безопасная сделка Logo2.png
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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