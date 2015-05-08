Зафотошопить 2 картинки

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен6 заявок296 просмотров

Требуется сделать 2 фотографии

1) Шапка для фесбука.

Текущий вариант

https://www.facebook.com/luxeo.office

Как видно там много мусора, и вытянутые 6угольники. В атачменте temp.zip необходимые фото.

Необходимо подправить

2) Главная страница презентации. Требуется заменить логотип ДБ на надпись luxeo (поэксперементировать, со шрифтом, цветом, размером букв) так что бы это гармонично вписывалось (presentation.png)

3) заменить плоский белый логотип ДБ, на люксео ( в квадратике буква Л)

Срок 1 день..

Оплата по факту либо безопасная сделка Logo2.png

10 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
23 дня назад

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
10 лет назад
$10
1 день
Отличный дизайнер. Сделал мне отличные картинки для презентаций и теперь мне все завидуют
Отличный заказчик! Спасибо Дмитрию за предоставленную возможность поработать над проектом!

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
10 лет назад
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