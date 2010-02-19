Необходимо написать базу данных, в которую будет вносится информация по заказам. К каждому заказу бу дет присвоен свой номер, статус и папка на сервере. В папке на сервере будет помещаться файл в mpeg2 формате. База ...
Администрир, программир. MySQL под FreeBSD, XML
Временная работа на 1-3месяца.
Крайне желателен исполнитель в Одессе.
Нужно проинсталировать и настроить MySQL под FreeBSD.
Структуру БД нужно будет многократно переделывать, делать это надо будет быстро.
Первоначальная структура таблиц элементарная, в процессе она усложнится, но незначительно.
Нужно программировать XML-запросы на добавление в БД и выборки, результаты на которые нужно также формировать в XML.
Запросы и ответы нужно принимать через POST-запросы.
Кроме серверной части, отвечающей на запросы удаленных приложений, нужно будет сделать еще админскую часть, работающую через web-интерфейс. Но это не основная часть работы.
Структура XML файлов будет часто меняться, нужно будет быстро все переделывать.
Оплата - 300$ в месяц, оплата каждые 10 дней перечислением 100WMZ.
Если очередные 10 дней от меня нет никаких заявок на доработки, изменения и т.п., эти 10 дней не оплачиваются.
Любая работа в течение 10 дней выполнена - я перечисляю 100wmz.
Костяк работы уже выполнен фрилансером, связь с которым неожиданно по непонятным причинам оборвалась.
Если Вы сможете воспользоваться результатами выполненной работы - хорошо, если нет - прийдется быстро все повторять.
Так как я уже имею негативный опыт работы с удаленным фрилансером, тот с кем я продолжу работать, должен максимально деанонимизироваться: городской телефон, домашний адрес, и т.п. Больше не хочу повторения ситуации, когда человек получил в общей сложности 1000$, а в итоге работа до завершения не доведена и исполнитель перестал отвечать, как будто умер.
По этой же причине каждый шаг выполняемой работы должен быть задокументирован в объеме достаточном для воспроизведения работы подготовленным специалистом, должны предоставляться все исходные тексты и т.п., и не после завершения работы, а после каждой итерации, после каждого изменения спецификации, алгоритма и т.п.
Буду просто счастлив если исполнитель найдется в Одессе или хотя бы в Украине.
Но если Вы дисциплинированы и умеете работать быстро - можно работать и дистанционно.
Работать надо быстро.
Вечером я сбрасываю задание а утром мне нужен работающий вариант.
Первоначальный вариант таблиц и запросов могу уже сбросить.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Базы данных5 заявокЗакрыт15 лет назад
Добрый день! Есть огромный прайс (табличка) который нужно изменить - информацию, записанную в одном столбце, разбить на несколько столбцов(как показано в примере). Нужна программка которая сейчас всё это сделает и будет делать в будущем. ...Завершен15 лет назад
Уважаемые коллеги, Необходимо сконвертировать базу MsSQL в базу MySQL В заявке прошу указать ваш опыт работы с данными базами, ориентировочную стоимость и срок работы.Базы данных9 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен начинающий 1С программист для выезда к клиентам в пределах МКАД и консультирования по вопросу обновления типовых конфигураций на платформе 7.7 и 8. В некоторых случаях нужно будет выезжать к клиенту, но чаще выполнять все ...Закрыт15 лет назад
Необходимо сделать утилиту, регистрирующую и обрабатывающую новых пользователей. В приложенном файле дополнительная информация по первой части проекта. _____________________________________________________________________________________________ Уточнения: Операционная система - Windows, дополнительно можно другие. Для общего ...Базы данных13 заявокЗакрыт15 лет назад
Доброго дня! Требуется человек знающий и имеющий опыт использования MS Synchronization Services, требуется с помощью этого фреймворка синхронизировать данные между MS SQL Server 2008 Express Edition и локальной базой MS SQL ...Закрыт15 лет назад
1. Собрать информацию (10-15 атрибутов), разработать универсальное отнашение, сформулировать ограничение и построить инфологическую модель данных для заданой предметной области. Описать ее на ЯИМ и с помощью ER-диаграммы. 2. спроектировать базовые ...Закрыт15 лет назад
Доброго времени. Хочу создать ветрину на базе wordpress поэтому есть надобность перекодировать базу без потери картинок и тд Тоесть все товары работали на wordpress Цена самый важный ...Закрыт15 лет назад
Я работаю над несколькими проектами для клиента, и мне нужна помощь. Наиболее срочная работа на текущий момент - это исправление индекса в базе PostgrelSql 7.4.2 на сервере с ОС FreeBSD. ;) ...Закрыт15 лет назад
Есть база сделанная на PHP+MySQL , нужно немного модернизировать. 1) Добавить критерий к разделу "Архив" при нахождении в нем пункта 365 дней автоматически удаляется 2) Добавить несколько категорий при нажатии на которые в ...Завершен15 лет назад