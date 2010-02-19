Администрир, программир. MySQL под FreeBSD, XML

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт1 заявка295 просмотров

Временная работа на 1-3месяца.

Крайне желателен исполнитель в Одессе.

Нужно проинсталировать и настроить MySQL под FreeBSD.

Структуру БД нужно будет многократно переделывать, делать это надо будет быстро.

Первоначальная структура таблиц элементарная, в процессе она усложнится, но незначительно.

Нужно программировать XML-запросы на добавление в БД и выборки, результаты на которые нужно также формировать в XML.

Запросы и ответы нужно принимать через POST-запросы.

Кроме серверной части, отвечающей на запросы удаленных приложений, нужно будет сделать еще админскую часть, работающую через web-интерфейс. Но это не основная часть работы.

Структура XML файлов будет часто меняться, нужно будет быстро все переделывать.

Оплата - 300$ в месяц, оплата каждые 10 дней перечислением 100WMZ.

Если очередные 10 дней от меня нет никаких заявок на доработки, изменения и т.п., эти 10 дней не оплачиваются.

Любая работа в течение 10 дней выполнена - я перечисляю 100wmz.

Костяк работы уже выполнен фрилансером, связь с которым неожиданно по непонятным причинам оборвалась.

Если Вы сможете воспользоваться результатами выполненной работы - хорошо, если нет - прийдется быстро все повторять.

Так как я уже имею негативный опыт работы с удаленным фрилансером, тот с кем я продолжу работать, должен максимально деанонимизироваться: городской телефон, домашний адрес, и т.п. Больше не хочу повторения ситуации, когда человек получил в общей сложности 1000$, а в итоге работа до завершения не доведена и исполнитель перестал отвечать, как будто умер.

По этой же причине каждый шаг выполняемой работы должен быть задокументирован в объеме достаточном для воспроизведения работы подготовленным специалистом, должны предоставляться все исходные тексты и т.п., и не после завершения работы, а после каждой итерации, после каждого изменения спецификации, алгоритма и т.п.

Буду просто счастлив если исполнитель найдется в Одессе или хотя бы в Украине.

Но если Вы дисциплинированы и умеете работать быстро - можно работать и дистанционно.

Работать надо быстро.

Вечером я сбрасываю задание а утром мне нужен работающий вариант.

Первоначальный вариант таблиц и запросов могу уже сбросить.

MySQL
15 лет назад
valeriyvan
Валерий 
54 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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