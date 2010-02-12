Обновление типовых конфигураций г. Москва

Нужен начинающий 1С программист для выезда к клиентам в пределах МКАД и консультирования по вопросу обновления типовых конфигураций на платформе 7.7 и 8. В некоторых случаях нужно будет выезжать к клиенту, но чаще выполнять все удаленно.

Частота таких задач разная. На начальном этапе приблизительно раза 3 в месяц. По мере обучения возможны более сложные задачи.

Работа сдельная. Оплата почасовая.

Если есть вопросы пишите на [email protected]