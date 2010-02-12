Необходимо написать базу данных, в которую будет вносится информация по заказам. К каждому заказу бу дет присвоен свой номер, статус и папка на сервере. В папке на сервере будет помещаться файл в mpeg2 формате. База ...
Обновление типовых конфигураций г. Москва
Нужен начинающий 1С программист для выезда к клиентам в пределах МКАД и консультирования по вопросу обновления типовых конфигураций на платформе 7.7 и 8. В некоторых случаях нужно будет выезжать к клиенту, но чаще выполнять все удаленно.
Частота таких задач разная. На начальном этапе приблизительно раза 3 в месяц. По мере обучения возможны более сложные задачи.
Работа сдельная. Оплата почасовая.
Если есть вопросы пишите на [email protected]
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