База данных с автоматическим авторингом и записью

Необходимо написать базу данных, в которую будет вносится информация по заказам. К каждому заказу бу дет присвоен свой номер, статус и папка на сервере. В папке на сервере будет помещаться файл в mpeg2 формате. База должна выполнять по запросу авторинг (создание образа DVD по шаблону) и запись на DVD , так же вывод на печать скомпелированной по шаблону обложки для бокса.

Так же база должна выводить на печать платежные документ и штрих код определенного образца.

Проект для специалистов, находящихся в Москве.