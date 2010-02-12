База данных с автоматическим авторингом и записью

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт5 заявок396 просмотров

Необходимо написать базу данных, в которую будет вносится информация по заказам. К каждому заказу бу дет присвоен свой номер, статус и папка на сервере. В папке на сервере будет помещаться файл в mpeg2 формате. База должна выполнять по запросу авторинг (создание образа DVD по шаблону) и запись на DVD , так же вывод на печать скомпелированной по шаблону обложки для бокса.

Так же база должна выводить на печать платежные документ и штрих код определенного образца.

Проект для специалистов, находящихся в Москве.

15 лет назад
makarovich
Павел 
41 год
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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