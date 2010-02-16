Перенос базы MsSQL >> MySQL

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Закрыт9 заявок250 просмотров

Уважаемые коллеги,

Необходимо сконвертировать базу MsSQL в базу MySQL

В заявке прошу указать ваш опыт работы с данными базами, ориентировочную стоимость и срок работы.

MySQL
15 лет назад
inoline
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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