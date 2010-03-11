Обработка Excel таблицы

Добрый день! Есть огромный прайс (табличка) который нужно изменить - информацию, записанную в одном столбце, разбить на несколько столбцов(как показано в примере). Нужна программка которая сейчас всё это сделает и будет делать в будущем. Количество столбцов в прайсе не меняется, меняется количество строк(новые поступления товара).

Жду Ваших предложений.