АИС по учету контрольно-кассовой техники в ИФНС

$120
Базы данныхЗакрыт1 заявка166 просмотров
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Необходимо разработать Аис по учету контрольно-кассовой техники в ИФНС. создать БД в Mysql и сам интерфейс (веб-страницы с формами для заполнения и добавления, регистрация пользователей,) и запросы (не менее 5) к бд.

Подробнее по разработке проекта пишите на почту: [email protected]

или в icq: 385705167 (там все обговорим)

12 лет назад
darkvirtal
Арина 
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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