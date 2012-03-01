Необходимо разработать Аис по учету контрольно-кассовой техники в ИФНС. создать БД в Mysql и сам интерфейс (веб-страницы с формами для заполнения и добавления, регистрация пользователей,) и запросы (не менее 5) к бд.

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или в icq: 385705167 (там все обговорим)