Почистить и совместить базы 1С

Нуны данные (не все) из автокаталога ETKA в определенном виде MySQL Предлагайте стоимость и сроки или сюда или на асю 195-540-149
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Ситуация с 1С мягко говоря не очень хорошая. за год перешли сначала с 7 на 8.1., потом на 8.2. и все базы разрозненные, потому что , как объясняют, бардак был в предыдущих и все напутано. Реально ли эти базы почистить и совместить? базу клиентов терять совсем не хочется. Это во-первых, во вторых нужна будет настройка 8.2.: мы хотим интегрировать ее с crm системой , со стороны разработчиков crm вся поддержка будет.
И ещё нужно настроить удаленный доступ к firebird server, какие-то сложности с ним.
Ваша цена и сроки.
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