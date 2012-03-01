Почистить и совместить базы 1С

Ситуация с 1С мягко говоря не очень хорошая. за год перешли сначала с 7 на 8.1., потом на 8.2. и все базы разрозненные, потому что , как объясняют, бардак был в предыдущих и все напутано. Реально ли эти базы почистить и совместить? базу клиентов терять совсем не хочется. Это во-первых, во вторых нужна будет настройка 8.2.: мы хотим интегрировать ее с crm системой , со стороны разработчиков crm вся поддержка будет.

И ещё нужно настроить удаленный доступ к firebird server, какие-то сложности с ним.

Ваша цена и сроки.