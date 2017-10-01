Нужна помощь в написании макроса для эксель документа в гугл докс, а именно нужно зафиксировать формулу в ячейках. То есть, например, если в ячейках А1:A31 стоят какие-нибудь формулы и в эти ячейки добавить какое-нибудь числа, то ...
База данных
Разработка базы данных в компании, привязанной к программе Power BI.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Базы данных8 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно в excelle разработать смету на разработку сайтаБазы данных2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать программу, которая будет сканировать соцсеть Вконтакте и находить девочек с модельной внешностью. В основе программы - нейросеть по анализу лиц, обученная на базе данных реальных моделей. Разбивая программу на задачи: ...Завершен8 лет назад
Уважаемые коллеги, Стоит довольно простая задача обновления данных по реестру компаний. Итак, есть 4000 компаний(строчек) в эксель файле с указанием ИНН (ИНН идёт отдельным столбцом как цифровое ...Завершен8 лет назад
Уважаемые коллеги, Предлагаю Вам довольно простую задачу. Необходимо выгрузить с сайта https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/?show_count=100 весь реестр программ и предоставить в формате таблицы Excel со следующими полями: 1) Номер 2) Названиепрограммы 3) Класс ПО ...Завершен8 лет назад
Добрый день. Нужно собрать контактные данные мастерских с сайта - http://reifenmontage.de/ Данные нужны в одно excel файле, пример файла прикреплен к проекту. Жду от вас цену и срок. ...Завершен7 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Суть задачи: Найти и занести в таблицу улицы города Москвы. Первая таблица районы: id, name, name_en_gb, name_ru_ru, parent Вторая таблица улицы: id, name, name_en_gb, name_ru_ru, parent Соответственно ...Базы данных8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Нужна небольшая доработка готового советника, написанного на mql4. Оплата по факту после проверки.Базы данных2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте Есть таблица №1 - таблица с данными: Название товара, цена товара, ссылка на сайт, ключевые фразы, минус слова. Пример http://joxi.ru/l2Z1zWQtw5dg5m Есть таблица №2, которая является файлом импорта рекламных компаний для ...Базы данных5 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется сделать базу IP в csv в таком виде: 3758096384,"4294967295","US","USA","UNITED STATES" обновление за этот годБазы данных7 заявокЗакрыт8 лет назад