Клиентская БД на Delphi

Главное:

- Сетевой доступ с различными правами для пользователей

- Стандартный функционал клиентской базы для работы менеджеров - даты контакта, тип контакта, дата следующего контакта, договоренности - текущая и будущие, напоминалка просроченных контактов, карточка клиента,формирование отчетов, экспорт отчетов, возможность сортировки по различным критериям.

+ модуль - база автомобилей, состоящая из карточек авто с данными по машине, возможность резерва клиентом из бд - привязка машины к клиенту и менеджеру, различные статусы а/м (в наличии, продан, в резерве и т.д)., подсчет прибыли по проданным авто и зарплаты менеджеров. ОБРАЗЕЦ ЕСТЬ! ДЕНЕГ ВПРИТЫК, КТО ВОЗЬМЕТСЯ? СУММУ УКАЗЫВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО, ЭТО ВАЖНО. ОПЛАТА ЧАСТЯМИ.

Подробности при общении с исполнителями.

Прошу сообщить сроки и стоимость, основной функционал я описал, остальное - мелкие детали.