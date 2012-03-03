Клиентская БД на Delphi

Базы данныхЗакрыт18 заявок426 просмотров
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Главное:

- Сетевой доступ с различными правами для пользователей

- Стандартный функционал клиентской базы для работы менеджеров - даты контакта, тип контакта, дата следующего контакта, договоренности - текущая и будущие, напоминалка просроченных контактов, карточка клиента,формирование отчетов, экспорт отчетов, возможность сортировки по различным критериям.

+ модуль - база автомобилей, состоящая из карточек авто с данными по машине, возможность резерва клиентом из бд - привязка машины к клиенту и менеджеру, различные статусы а/м (в наличии, продан, в резерве и т.д)., подсчет прибыли по проданным авто и зарплаты менеджеров. ОБРАЗЕЦ ЕСТЬ! ДЕНЕГ ВПРИТЫК, КТО ВОЗЬМЕТСЯ? СУММУ УКАЗЫВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО, ЭТО ВАЖНО. ОПЛАТА ЧАСТЯМИ.

Подробности при общении с исполнителями.

Прошу сообщить сроки и стоимость, основной функционал я описал, остальное - мелкие детали.

Delphi
12 лет назад
makarov_b
Борис 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Slavutich_RED
Вячеслав 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
12 лет назад
$500
40 дней
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