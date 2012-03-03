Клиентская БД на Delphi

Необходимо разработать Аис по учету контрольно-кассовой техники в ИФНС. создать БД в Mysql и сам интерфейс (веб-страницы с формами для заполнения и добавления, регистрация пользователей,) и запросы (не менее 5) к бд. Подробнее по разработке ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Главное:
- Сетевой доступ с различными правами для пользователей
- Стандартный функционал клиентской базы для работы менеджеров - даты контакта, тип контакта, дата следующего контакта, договоренности - текущая и будущие, напоминалка просроченных контактов, карточка клиента,формирование отчетов, экспорт отчетов, возможность сортировки по различным критериям.
+ модуль - база автомобилей, состоящая из карточек авто с данными по машине, возможность резерва клиентом из бд - привязка машины к клиенту и менеджеру, различные статусы а/м (в наличии, продан, в резерве и т.д)., подсчет прибыли по проданным авто и зарплаты менеджеров. ОБРАЗЕЦ ЕСТЬ! ДЕНЕГ ВПРИТЫК, КТО ВОЗЬМЕТСЯ? СУММУ УКАЗЫВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО, ЭТО ВАЖНО. ОПЛАТА ЧАСТЯМИ.
Подробности при общении с исполнителями.
Прошу сообщить сроки и стоимость, основной функционал я описал, остальное - мелкие детали.
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