Профи программист БД Delphi+Firebird

Требуется преподаватель по макросам . Общение по Скайп,удаленный раб.стол, мобильный тел. Оплата Приват24.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,
Требуется программист профессионал Delphi и Firebird (+ желательно наличие опыта работы с более мощными СУБД вроде InterBase,MSSQL,Oracle).
Работа – разработка сложных БД под Windows для корпоративного заказчика, поддержка, ведение и развитие БД.
Сейчас есть проект который разрабатывался мной 2года и почти завершён, нужно доделать некоторую мелочь в течение 2-3х месяцев и запустить проект в работу. Проект мощный, рассчитан на всю Россию, поэтому предполагается полная занятость (по крайней мере на ближайшие пол года), затем, когда этот проект будет окончательно доработан, можно заняться другими проектами, а этот только поддерживать. ЗП на новых проектах будет до 100'000руб/мес!
Кратко – нужен ответственный самодостаточный профи программист Delphi с серьёзным опытом разработки БД на FB/IB/MSSQL/Orcale для очень долговременного и максимально плодотворного сотрудничества!
Требования:
+ Опыт разработки сложных БД на Delphi в роли главного программиста в проектах от полу-года и длительнее
+ Москва прописка не менее 5лет
+ Возраст от 25лет
+ Русский
+ Ответственность, Точность, Кропотливость, Внимательность !
+ Умение тестировать свою работу и отвечать за свою работу !
Без рабочих примеров работ кандидаты не рассматриваются. Ни скриншоты, ни описания, ни куски кода – этого недостаточно. Вы должны продемонстрировать свою самую сложную и мощную рабочую программу-БД (можно демо-версию, можно через RDP). Если Ваша программа сделана на чём-то вроде Access, или без SQL-СУБД – этого недостаточно; если Ваша программа сделана менее чем за 3 три месяца – этого недостаточно. Слабые работы сразу отбраковываются – не тратьте моё и своё время!
Подробнее после Вашего резюме на почту ник@mail.ru
В письме пишите: а) резюме и контакты включая телефон, б) примеры работ.
- Похожие заказы
- Базы данных4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $2000
Ведущий специалист отдела разработки отчетности Приглашается в крупную страховую компанию для работы в проекте усовершенствования КИС. Основные обязанности: Анализ бизнес-процессов и требований заказчика. Разработка и согласование ФТ, ТЗ и другой проектной документации. ...Базы данныхнет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется квалифицированный программист 1C 8 Все подробности обсуждаются в ICQ 577823876Базы данных1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $500
Требования: • опыт разработок на php коммерческих приложений для бизнеса от 2 лет • отличное знание php и MySQL • опыт проектирования БД • самостоятельность в работе • опыт составления пользовательской документации • ответственность, ориентация на долговременное сотрудничество обязательно! • умение укладываться ...Базы данных1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $5000
Здравствуйте, Требуется программист профессионал Delphi и БД (FB,IB,итд). Работа – разработка сложных БД под Windows для корпоративного заказчика, поддержка, ведение и развитие БД. Сейчас у меня есть проект который разрабатывался мной 2года и почти завершён, нужно доделать некоторую ...Базы данных3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $5000
Здравствуйте, Требуется программист профессионал Delphi и БД (FB,IB,итд). Работа – разработка сложных БД под Windows для корпоративного заказчика, поддержка, ведение и развитие БД. Сейчас у меня есть проект который разрабатывался мной 2года и почти завершён, нужно доделать некоторую ...Базы данных4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Международная компания приглашает к сотрудничеству для участия в удаленном проекте Администратора баз данных. 1. 3+ года опыта работы. 2. Технологии: MS SQL 2005/2008, Team Foundation/SVN/CVS. 3. Знание технического английского языка. 4. Опыт работы в команде. 5. Желателен опыт удаленной работы.Базы данных3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Срочно требуется на удаленную работу 1С-программист со знанием "1С:Управление производственным предприятием ред.1.2", есть полная загрузка минимум на 2-3 недели. Фактическое календарное время, в зависимости от ваших возможностей, можем согласовать персонально. Необходимо по достаточно детальному "Техническому заданию" ...Базы данных7 заявокЗакрыт14 лет назад
Администратор\Разработчик SQL Server 2000\2005. E-mail [email protected] Тел. (моб.) +7 (904) 617-82-79 Тел. (дом.) +7 (812) 495-28-51 Проживание Санкт-Петербург Дата рождения: 17.11.1982 Информационные технологии/Интернет/Телеком Администратор баз данных Программирование/Разработка Аналитик -------------------------------------------------------------------------------- Образование: Основное: 2007 — Московский Авиационный Иститут, Аэрокосмический. Космические аппараты и разгонные блоки., диплом Повышение квалификации\курсы: 2005 - Программирование ...Базы данныхнет заявокЗакрыт14 лет назад
Обязанности: •Разработка и обслуживание баз данных MS SQL для web порталов Требования: •Наличие опыта работы в качестве разработчика MS SQL для web порталов от года •Знание MS SQL 2005 Условия: •График работы: полный рабочий день •Город: Омск Тип занятости Полная занятость, полный деньБазы данных2 заявкиЗакрыт14 лет назад