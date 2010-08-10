Разработчик отчетности

Требуется преподаватель по макросам . Общение по Скайп,удаленный раб.стол, мобильный тел. Оплата Приват24.
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Ведущий специалист отдела разработки отчетности
Приглашается в крупную страховую компанию для работы в проекте усовершенствования КИС.
Основные обязанности:
Анализ бизнес-процессов и требований заказчика.
Разработка и согласование ФТ, ТЗ и другой проектной документации.
Согласование приоритетов и сроков задач.
Формализация требований и регистрация задач.
Постановка задач на разработку и тестирование.
Сопровождение проектной документации при изменении требований.
Участие в демонстрации прототипов.
Организация внедрения пилотных и законченных решений.
Согласование документов о внедрении.
Контроль соблюдения регламентов разработки.
Требования к кандидату:
Гражданство: РФ.
Проживание: М/МО
Образование: В/О техническое или математическое. Специальность, связанная с бизнес-анализом или разработкой ПО.
Опыт работы с бизнес-заказчиками по организации процесса разработки, ведения IT-проектов, постановка задач, внедрение информационных систем от 2-х лет.
Профессиональные знания правил и стандартов разработки проектной документации. Принципы проектирования КИС. Основы управления проектами и бизнес-планирования (PMI). Средства автоматизации управления проектами и планирования (MS Project и др.).
Навыки презентации.
Знания и опыт использования:
Стандарты и модели представления информации на этапе анализа (DFD, SADT, IDEF, UML и др.).
Средства и стандарты описания и моделирования бизнес-процессов, документирования требований (ARIS, BP Win, ER Win, MS Visio и др.).
Методологии организации процессов разработки (RUP и др.).
Стандарты управления процессами и оценки инфраструктуры IT (ITIL, ITSM, Cobit и др.).
Условия найма:
Ежеквартальные премии
График работы: 5/2, с 9.00 до 18.00.
Испытательный срок: 3 месяца.
Социальный пакет
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