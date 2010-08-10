Разработчик отчетности

Ведущий специалист отдела разработки отчетности

Приглашается в крупную страховую компанию для работы в проекте усовершенствования КИС.

Основные обязанности:

Анализ бизнес-процессов и требований заказчика.

Разработка и согласование ФТ, ТЗ и другой проектной документации.

Согласование приоритетов и сроков задач.

Формализация требований и регистрация задач.

Постановка задач на разработку и тестирование.

Сопровождение проектной документации при изменении требований.

Участие в демонстрации прототипов.

Организация внедрения пилотных и законченных решений.

Согласование документов о внедрении.

Контроль соблюдения регламентов разработки.

Требования к кандидату:

Гражданство: РФ.

Проживание: М/МО

Образование: В/О техническое или математическое. Специальность, связанная с бизнес-анализом или разработкой ПО.

Опыт работы с бизнес-заказчиками по организации процесса разработки, ведения IT-проектов, постановка задач, внедрение информационных систем от 2-х лет.

Профессиональные знания правил и стандартов разработки проектной документации. Принципы проектирования КИС. Основы управления проектами и бизнес-планирования (PMI). Средства автоматизации управления проектами и планирования (MS Project и др.).

Навыки презентации.

Знания и опыт использования:

Стандарты и модели представления информации на этапе анализа (DFD, SADT, IDEF, UML и др.).

Средства и стандарты описания и моделирования бизнес-процессов, документирования требований (ARIS, BP Win, ER Win, MS Visio и др.).

Методологии организации процессов разработки (RUP и др.).

Стандарты управления процессами и оценки инфраструктуры IT (ITIL, ITSM, Cobit и др.).

Условия найма:

Ежеквартальные премии

График работы: 5/2, с 9.00 до 18.00.

Испытательный срок: 3 месяца.

Социальный пакет