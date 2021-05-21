Бухучет

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Бухгалтерские услуги
Закрыт3 заявки626 просмотров

Необходимо сделать несколько практических задач для колледжа, а именно: составить баланс, отчет о фин.результатах, НДС и проводки. Работы небольшие, ничего расписывать не надо.

4 года назад
gadla
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