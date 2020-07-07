Здравствуйте. У меня есть ИП которым я не пользовался уже более полугода. Операций за все время было не слишком много, периодически пара-тройка ООО оплачивала мои услуги. Счет заблокирован, а как позже выяснилось, есть задолженности и ...
Доработать файл ексель
Добрый день, нужно доделать файл екселя. Так как один отвественный исполнитель с этого сайта взялся, почти доделал и неделю уже как
игнорит. ТЗ и файл что делал прошлый человек "Page1" прикрепил. Осталось
всего то ничего:
По фактическим затратам что-то не пойму все равно. Стоит 700 рублей за час. И там у по первому договору 2800
выходит. Это 4 часа. Хотя по таблице второй там 19 часов работы по
договору
Заявки фрилансеров
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