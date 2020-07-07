Доработать файл ексель

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Добрый день, нужно доделать файл екселя. Так как один отвественный исполнитель с этого сайта взялся, почти доделал и неделю уже как

игнорит. ТЗ и файл что делал прошлый человек "Page1" прикрепил. Осталось

всего то ничего:

По фактическим затратам что-то не пойму все равно. Стоит 700 рублей за час. И там у по первому договору 2800

выходит. Это 4 часа. Хотя по таблице второй там 19 часов работы по

договору 

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