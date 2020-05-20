Инфо-помощь по ИП УСН (доходы-расходы)

  1. Биржа фриланса
  2. Бухгалтерские услуги
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Добрый день. Наталья, прошу рассмотреть возможность помочь с уяснением вопросов по регистрации и сопровождению деятельности ИП УСН (д-р). Есть ряд вопросов, которые хотелось бы обсудить голосом и с перспективой дельнейшего ведения проекта (подготовка квартальной/годовой отчетности, контроль необходимой документации и пр. ) Естественно, помощи прошу не безвозмездной. Перезвоните в течение дня в любое удобное для Вас время +79811261236 Павел (этот же номер Viber/WhatsApp) Спасибо

5 лет назад
skvoretc
36 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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