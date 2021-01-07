Написание технического задания для реализации аккаунтинга банка

Нужен человек который разбирается в бухгалтерии банка. Или главный бухгалтер главного управления или аудитор или человек который уже реализовывал аккаунтинг.

Нужно написать техническоге задание для реализации аккаунтинга банка.

Бизнес-аналитик который сможет составить грамотно техничекое задание в помощь есть.