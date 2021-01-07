Написание технического задания для реализации аккаунтинга банка

$1000
Бухгалтерские услугиЗакрыт1 заявка336 просмотров
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Нужен человек который разбирается в бухгалтерии банка. Или главный бухгалтер главного управления или аудитор или человек который уже реализовывал аккаунтинг.

Нужно написать техническоге задание для реализации аккаунтинга банка.

Бизнес-аналитик который сможет составить грамотно техничекое задание в помощь есть.

3 года назад
vvoropaev
Вадим 
48 летУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад