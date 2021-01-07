[url=https://rezhevskoy--svd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=147219741&case_uid=ebb47ff8-16e8-4974-bba0-ce93bd392987&delo_id=1540005]Добрый день Необходимы бухгалтерские услуги для бизнеса и консультации. С Уважением Михаил[/url]
Написание технического задания для реализации аккаунтинга банка
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек который разбирается в бухгалтерии банка. Или главный бухгалтер главного управления или аудитор или человек который уже реализовывал аккаунтинг.
Нужно написать техническоге задание для реализации аккаунтинга банка.
Бизнес-аналитик который сможет составить грамотно техничекое задание в помощь есть.
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