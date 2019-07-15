Настройка актов 1С бухгалтерия 8.3

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Закрыт1 заявка268 просмотров

В процессе работы у бухгалтера возникли проблемы с подсчетом НДС, возможно, изменилось законодательство (Россия) и в 1С Бухгалтерия 8.3 нужно что-то включить/отключить. Нужен специалист, который сможет оказать онлайн-поддержку бухгалтеру и укажет на ошибки в ее расчетах.

6 лет назад
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Михаил 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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