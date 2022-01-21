Рассчитать юнит экономку товара

Бухгалтерские услугиЗакрыт9 заявок703 просмотра
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Необходимо по заданным данным создать таблицу в excel (или оптимизировать имеющуюся) и провести фактическое калькулирование для понимания цены на ед. товара

2 года назад
guest_16449194783999
2 года в сервисе
Был
2 года назад