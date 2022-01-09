Сделать формы агентского отчета с иностранным поставщиком

Бухгалтерские услугиЗакрыт1 заявка715 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте. Мы сдаем автодома в разных странах мира. Получаем оплату на счет российского ИП (на УСП доходы 6%)  (физикам выбиваем чек) и отправляем валютным переводом на иностранного партнера сумму за вычетом нашей комиссии. Именно с суммы комиссии считаем 6%. Нужно подготовить шаблоны документов, отчетов чтобы все было правильно перед ИФНС  

2 года назад
guest_16442623597504
2 года в сервисе
Был
2 года назад