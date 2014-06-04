Задание по экономике

Требуется: Развёрнутый бизнес-план предприятия по продаже и производству рекламной продукции. Есть набросок того, что должно быть в итоге. План должен включать в себя: 1. Цель предприятия (есть) 2. Перечень услуг (есть) 3. Численный штат (есть) 4. Требуемые затраты (есть) 5. Анализ конкурентов ...