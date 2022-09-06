Необходимо сделать чертеж плуга для трактора с изменением угла входа в землю на 7 градусов. Требуется обмерять существующий плуг, внести изменения в конструкцию, включая угол наклона лезвия и его крепление. Создать чертеж новой конструкции для производства нового плуга с учетом технических характеристик, таких как глубина погружения и диаметр изгиба кабеля.