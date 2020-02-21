Чертеж кухни ресторана в AutoCad

Чертежи и СхемыЗакрыт1 заявка309 просмотров
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Добрый день!

Ищу человека который по скайпу сможет показать как чертить план кухни ресторана. ( размеры, двери, вывод воды и т.д.)

Также нужно будет нарисовать и вставить кухонное оборудование.

Пишите пожалуйста сразу стоимость за такую работу.

4 года назад
Vladislava_ua
Владислава 
29 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
2 года назад