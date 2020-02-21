Сборочные чертежи на наши модели в 3-ДМах

Необходимо перевести чертёж замера двух лестничных маршей в autocad. Имеющийся чертёж- замер, выполненный от руки
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Для сертификации детских игровых комплексов требуется создание сборочных чертежей на некоторые наши модели, которые сделаны в 3-д МАХ 12. Все чертежи должны соответствовать всем ГОСТ и ЕСКД. Выбор программ на ваше усмотрение: Компас, Солид и т.д.
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