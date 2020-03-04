Сделать чертеж кресла

Добрый день. Нужен конструктор, который сделает чертежи на лазерный станок для мангала в виде Танка Т-34 (или Т-90), всю КД и инструкции по сборке. Во вложении пример подготовки КД и инструкции по сборке. Сама фигура животного рассчитана ...
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Добрый день.
На основании 3d модели кресла (dwg) и его входных размеров (длина, высота, ширина) нужно:
1. Разделить изделие на элементы.
2. Нарисовать "каркас" для "мягких" частей.
3. Рассчитать размеры каждого элемента.
От вас: пример работ, срок, стоимость
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