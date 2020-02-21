Необходимо перевести чертёж замера лестничных маршей в autocad

Чертежи и СхемыЗакрыт22 заявки378 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо перевести чертёж замера двух лестничных маршей в autocad. Имеющийся чертёж- замер, выполненный от руки

4 года назад
guest_15827114326036
4 года в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Требуется перерисовать печатную плату со скана

    Добрый день! Требуется спроектировать печатную плату со скана существующей платы.  Что есть: - качественный скан с двух сторон с демонтированными элементами - много фото платы с смонтированными элементами - габаритный чертеж платы ...

    Чертежи и Схемы4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать чертеж кресла

    Добрый день. На основании 3d модели кресла (dwg) и его входных размеров (длина, высота, ширина) нужно: 1. Разделить изделие на элементы. 2. Нарисовать "каркас" для "мягких" частей. 3. Рассчитать размеры каждого элемента. От вас: пример работ, срок, стоимость

    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Нужны чертежи для изготовления мангала в виде танка на лазерном станке

    $100

    Добрый день. Нужен конструктор, который сделает чертежи на лазерный станок для мангала в виде Танка Т-34 (или Т-90), всю КД и инструкции по сборке. Во вложении пример подготовки КД и инструкции по сборке. Сама фигура животного рассчитана ...

    Чертежи и Схемы3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка микроволнового датчика

    Добрый день. Требуется разработать микроволновой датчик по заданным параметрам.  Основные параметры: - потребление датчика &lt;20-30uA - дистанция от датчика до объекта 15-20см через керамическую поверхность Просьба откликнуться инженеров проектировщиков электронных схем.

    Чертежи и Схемынет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание мини гес

    Нужно сделать просчеты и чертежи по созданию ГЕС на определенном месте, а также просчитать ее номинальную мощность

    Чертежи и Схемы2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Необходимо спроектировать и начертить схему соединений

    Необходимо расчертить развязочные узлы внутренних инженерных сетей (схему соединений (монтажная)): электрика (как на фото 1); сантехника (фото 2,3); отопление(фото 4). Примерные работы, чертежи – прикрепляю.  Обязанности: - разработка проектов реконструкции внутренних инженерных сетей; - управление процессом проектирования внутренних ...

    Чертежи и Схемы1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка проектно-сметной документации на объект

    Нужны проектировщики для разработки проекта газовой котельной по следующим разделам. Остальные разделы в ТЗ. +ТС Оплачиваем в срок. Пишите что готовы выполнить. Раздел 1 "Пояснительная записка" Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка" Раздел ...

    Чертежи и Схемы5 заявок
    Закрыт
    4 года назад