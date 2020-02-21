Необходимо перевести чертёж замера лестничных маршей в autocad

Добрый день. Нужен конструктор, который сделает чертежи на лазерный станок для мангала в виде Танка Т-34 (или Т-90), всю КД и инструкции по сборке. Во вложении пример подготовки КД и инструкции по сборке. Сама фигура животного рассчитана ...