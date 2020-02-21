Требуется перерисовать печатную плату со скана

Чертежи и СхемыЗакрыт4 заявки211 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Требуется спроектировать печатную плату со скана существующей платы. 

Что есть:

- качественный скан с двух сторон с демонтированными элементами

- много фото платы с смонтированными элементами

- габаритный чертеж платы

От вас жду оценки по стоимости, сроки. 

4 года назад
aegis-sec
Сергей 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Сделать чертеж кресла

    Добрый день. На основании 3d модели кресла (dwg) и его входных размеров (длина, высота, ширина) нужно: 1. Разделить изделие на элементы. 2. Нарисовать "каркас" для "мягких" частей. 3. Рассчитать размеры каждого элемента. От вас: пример работ, срок, стоимость

    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Нужны чертежи для изготовления мангала в виде танка на лазерном станке

    $100

    Добрый день. Нужен конструктор, который сделает чертежи на лазерный станок для мангала в виде Танка Т-34 (или Т-90), всю КД и инструкции по сборке. Во вложении пример подготовки КД и инструкции по сборке. Сама фигура животного рассчитана ...

    Чертежи и Схемы3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка микроволнового датчика

    Добрый день. Требуется разработать микроволновой датчик по заданным параметрам.  Основные параметры: - потребление датчика &lt;20-30uA - дистанция от датчика до объекта 15-20см через керамическую поверхность Просьба откликнуться инженеров проектировщиков электронных схем.

    Чертежи и Схемынет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание мини гес

    Нужно сделать просчеты и чертежи по созданию ГЕС на определенном месте, а также просчитать ее номинальную мощность

    Чертежи и Схемы2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Необходимо спроектировать и начертить схему соединений

    Необходимо расчертить развязочные узлы внутренних инженерных сетей (схему соединений (монтажная)): электрика (как на фото 1); сантехника (фото 2,3); отопление(фото 4). Примерные работы, чертежи – прикрепляю.  Обязанности: - разработка проектов реконструкции внутренних инженерных сетей; - управление процессом проектирования внутренних ...

    Чертежи и Схемы1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка проектно-сметной документации на объект

    Нужны проектировщики для разработки проекта газовой котельной по следующим разделам. Остальные разделы в ТЗ. +ТС Оплачиваем в срок. Пишите что готовы выполнить. Раздел 1 "Пояснительная записка" Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка" Раздел ...

    Чертежи и Схемы5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Требуется чертежник инженерных систем для проекта 95 м2

    Необходим чертежник-проектировщик инженерных систем (отопление, вентиляция, кондиционирование, водопровод, канализация). Для проекта 95 м2.Требования: 1. усидчивость, внимательность к деталям, желание и умение работать в команде. 2. Высшее образование, специальное образование (теплоэнергетика, теплогазоснабжение, вентиляция) 3. Знание нормативной базы 4. Зп 50 ...

    Чертежи и Схемы2 заявки
    Закрыт
    4 года назад