Нужно перевести имеющееся инфо в чертеж, который будет понятен подрядчику. Характер работ - 3D-фрезеровка по металлу. Есть частично чертежи в формате STL и частично эскизы. Нужно будет составить 3 чертежа на 3 изделия. С допусками, ...
Чертежи по электронике
Графическая часть
1. схема электрическая принципиальная (А3),
2. сборочный чертеж платы (А1),
3. деталь - плата (А1),
4. сборочный чертеж корпуса (А2),
5. крышка платы (А2)
Схему Э3 переразвести по ГОСТу
Есть пример работы.
Заявки фрилансеров
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