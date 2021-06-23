Мебельный конструктор (метал, дерево, лазерка)

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Закрыт10 заявок526 просмотров

Необходимо изготовить чертежи мебели, используя программы солид, базис мебельщик, ТЗ вышлем

В дальнейшем возможна работа на постоянной подрядной основе

4 года назад
xenox9122
Макс 
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