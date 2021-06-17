Чертёж стола с раскроем плиты

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Закрыт10 заявок622 просмотра

Здравствуйте друзья!

Мне нужен чертеж стола для раскроя его в мастерской. У меня есть фотография того, что я хочу получить. Нужно аккуратно снять все размеры и формы и сделать раскрой плиты в компьютере.

Меня интересует ТОЧНАЯ копия с учетом размеров, дизайна, углов радиусов и т.д.

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geneva1978
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