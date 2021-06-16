Создание сети в Cisco packet tracer

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Закрыт1 заявка438 просмотров

Нужно создать сеть в cisco packet tracer

https://prnt.sc/15ltkrz вот как она примерно будет выглядить

есть таблица со схемой адресации сети и устройств в сети

нужно сделать сегодня, цену обсудим

задание прикрепил, если есть вопросы - пишите, обсудим подробнее

4 года назад
Vadym_K
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Богдан
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад

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