Нужен подетальный проект деревянной лестницы

Чертежи и СхемыЗакрыт28 заявок417 просмотров
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Нужно сделать проект деревянной лестницы. Эскиз, 3D и после утверждения, подетальный чертеж для ее изготовления. 

Размеры проема в прикрепленном файле. 

Ищу партнера для постоянного сотрудничества. Занимаюсь изготовлением лестниц, мебели из массива. (своя мастерская)

7 лет назад
Nikolai56K
67 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад