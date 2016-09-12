Сделать чертежи с 3 дмодели. компас 3д.

Конструкторская документация. Задание: спроектировать по такому же принципу, как в примере(архив с фотографиями), "ик выключатель с пультом дистанционного управления" (вот его описание http://cxem.net/house/1-177.php) Используемые программы: KOMPAS 3D, Altium designer и AutoCAD(только для разводки платы) Но ...
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Есть точная 3д модель в компасе. Нужно сделать конструкторские чертежи. Стоимость заказа 20 000 р. Срок неделя. Прикладываю фаил модели СТЛ
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