Создание чертежа в DWG формате

Указать двигающийся путь, даты прибытия/отправки сроком на 10 дней. Указать, где путь пролегал на самолете/машине/пароме. Сделать в формате avi. На картинке указан образец, на деле будет ролик передвигающегося маршрута на 20-30 секунд
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть исходные данные по которым нужно создать чертеж в DWG формате.
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