Каталог архитектурных изделий

Чертежи и СхемыЗакрыт12 заявок392 просмотра
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Добрый день!

Необходимо переработать каталог с нового сайта, вот краткое тз https://denis-mendis.tinytake.com/sf/OTkxNDU3XzQxMTcwMjM

Нужен внимательный и опытный исполнитель.

7 лет назад
mendis
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
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