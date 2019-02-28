Отрисовка технических рисунков швейных изделий (женской одежды)

Добрый день! Необходима отрисовка технических рисунков женской одежды( платья, юбки, блузы, рубашки). Всего будет 15-20 технических рисунков. Предпочтительно в электронном виде.За основу будем брать фотографии. Необходимо понимание как конструируется одежда, какие бывают виды швов и так далее. Рисунки необходимы с соблюдением пропорций человека, с прорисовкой необходимых элементов декора, рабочих и отделочных швов. Рисунок будет являться базой для построения лекал и дальнейшего пошива изделия на производстве.Прилагаю ориентировочный пример.