Сделать модель в .STL для станка ЧПУ фрезера

$6
Чертежи и СхемыЗавершен12 заявок661 просмотр
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Есть изображение и размеры, нужно сделать модель в стл

5 лет назад
Grafio
32 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
kennykiller137
Иван 
36 летОАЭ
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
5 лет назад
$4
2 дня
WMZ
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