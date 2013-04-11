Оцифровка чертежа

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Закрыт4 заявки319 просмотров

Оцифровать чертеж в Компасе

Исходник на А3 в масштабе 1:4. Нужно увеличить в два раза до 1:2 на А1.

12 лет назад
studentzp
Юрий 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
4 часа назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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