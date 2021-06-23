Перенести чертеж в электронный вид

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Закрыт21 заявка1551 просмотр

Имеется два чертежа, нужно начертить их в программе, неважно какой, главное чтобы можно было их распечатать. До пятницы желательно.

4 года назад
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