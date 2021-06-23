для производства мягкой мебели нужны проекты пример; я вам даю фото дивана c его габаритными размерами от вас нужен раскрой фанеры или дсп с чертежами по сборке каркаса с применением нужной фурнитуры ...
Перенести чертеж в электронный вид
Имеется два чертежа, нужно начертить их в программе, неважно какой, главное чтобы можно было их распечатать. До пятницы желательно.
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