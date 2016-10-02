Перерисовать схемы и графики с помощью Microsoft Visio

1. С помощью средств Microsoft Visio необходимо нарисоватьизображения в соответствии с изображениями в 13 файлах "Рисунок 1" - "Рисунок 13".

2. Все элементы должны полностью соответствоватьоригиналу.

3. По итогам работы должно быть 13файлов формата vsd.

Уточнение по заказу: такие элементы как человек и автомобиль в схемах - можно использовать похожие (к примеру, найденные в интернете).