Перерисовать схемы и графики с помощью Microsoft Visio

Чертежи и СхемыЗавершен5 заявок262 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. С помощью средств Microsoft Visio необходимо нарисоватьизображения в соответствии с изображениями в 13 файлах "Рисунок 1" - "Рисунок 13".

2. Все элементы должны полностью соответствоватьоригиналу.

3. По итогам работы должно быть 13файлов формата vsd.

Уточнение по заказу: такие элементы как человек и автомобиль в схемах - можно использовать похожие (к примеру, найденные в интернете).

7 лет назад
DonValeron
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Point7
46 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$15
3 дня
Отличный исполнитель! С ответственностью подошел к выполнению поставленного задания. Причем в кратчайшие сроки. С полуслова понял что требуется. К выполнению работы нет абсолютно никаких нареканий. Большое спасибо в общем! Обращайтесь, не пожалеете.
Очень комфортно работать: четкое ТЗ, быстрые ответы на вопросы. Оплата произведена, сразу же после выполнения и проверки выполненной задачи. Рекомендую всем фрилансерам.