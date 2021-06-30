ЗадачаРасстановка модулей порошкового пожаротушения есть, нужно оформить в проект (титульник , пс, спеку) по апс и соуэ разработать проект( текстовая чать, графическая часть) на оборудовании "Рубеж" (серия 3) (стадия рабочая документация). Пример проекта, перечень оборудования и шаблоны предоставлю в личку. Цена обсуждема, указана условная.

Во вложении планировка пустая (здания), и расстановка модулей порошкового пожаротушения (МППТ)

В предложении указывать стоимость проектирования отдельно по системе ППТ и АПС,СОУЭ. Условия оплаты. срок.