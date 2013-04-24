Есть 9 чертежей в формате PDF. Размеры в футах. Требуется перевести , размеры в мм. При подаче заявки обязательно указывайте Вашу цену. Чертежи в прикрепленном файле.
Работа по составлению общегеографических карт
Нужно часть карты 1а.она выделена в файле карта или рамка.
и в остальных.нужно сделать слои, в данном случае подправить: гидрография,рельефс доп горизонталями и обрывами,улицы,кварталы(заливка по огнестойкости и домики)
масштаб выполнения 1:25 000
Программа выполнения Микростанция
(то что уже выполнено, прикреплено)
Предлагайте цену.
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