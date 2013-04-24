Работа по составлению общегеографических карт

  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрытнет заявок238 просмотров

Нужно часть карты 1а.она выделена в файле карта или рамка.

и в остальных.нужно сделать слои, в данном случае подправить: гидрография,рельефс доп горизонталями и обрывами,улицы,кварталы(заливка по огнестойкости и домики)

масштаб выполнения 1:25 000

Программа выполнения Микростанция

(то что уже выполнено, прикреплено)

Предлагайте цену.

12 лет назад
mixailjob
Михаил 
43 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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