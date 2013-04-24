Работа по составлению общегеографических карт

Нужно часть карты 1а.она выделена в файле карта или рамка.

и в остальных.нужно сделать слои, в данном случае подправить: гидрография,рельефс доп горизонталями и обрывами,улицы,кварталы(заливка по огнестойкости и домики)

масштаб выполнения 1:25 000

Программа выполнения Микростанция

(то что уже выполнено, прикреплено)

Предлагайте цену.