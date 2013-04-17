Есть небольшая карта маленького города Нижнекамск в формате Garmin и Польском формате mp. Необходимо конвертировать карту в формат MapInfo и перевести координаты с градусов на метры. Также желательно конвертировать послойно, в Garmin карте ...
Отрисовать растровые сканы в чертежи Компас
Примеры файлов в приложении. Пишите срок и цену за 1 лист.
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