Чертёж площадки

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Завершен1 заявка184 просмотра

Доброва времени суток!

По сути нужно обрисовать площадку (двор), где стоит дом, бытовка обозначить границы заборов рядом проходит дорога!

Сделать нужно сегодня! или до завтра до 15-00 часов дня формата А4 !

12 лет назад
Alokozya
Максим 
41 год
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

4kostya4
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$30
1 день
Доволен сотрудничеством с Константином! исключительно положительные имоции. Во-первых, потому что в общении вежлив. Во-вторых, потому что четко и в срок выполнил поставленную задачу. Рекомендую его к сотрудничеству, как ответственного, пунктуального и порядочного человека! Сам буду рад, если мы будем сотрудничать вновь.
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, оперативные правки и своевременная оплата. Всем рекомендую!

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4kostya4
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад

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