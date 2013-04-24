Чертёж площадки

Доволен сотрудничеством с Константином! исключительно положительные имоции. Во-первых, потому что в общении вежлив. Во-вторых, потому что четко и в срок выполнил поставленную задачу. Рекомендую его к сотрудничеству, как ответственного, пунктуального и порядочного человека! Сам буду рад, если мы будем сотрудничать вновь.