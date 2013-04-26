Надо доработать план

нужен человек , который сейчас сможет оперативно общаться и выполнить работу.

есть 3 файла - 1) план , который надо доработать (схема зданиЯ.jpg) 2) пожелания (Схема_от25.04.13.jpg) 3) то , как подобные схемы реализованы -

http://www.mcarthurglen.com/media/3270594/shoppingguide_castelromano.pdf

но нужно следовать строго пунктам ниже и пожеланиям (Схема_от25.04.13.jpg)

Надо сделать:

1. выровняй корпуса по жирным линиям.

2. между двумя средними корпусами проходит служебная дорога, т.к. она не

нужна для посетителей, сделай так, чтобы эти два корпуса примыкали друг к

другу внутренними стенами.

3. в крайних корпусах, там где изначально было подписано "тех. Помещения",

эти помещения не нужны, присоедини их соседним помещения.

4. номера помещений.

5. добавь маленькие домики и буквы АВСDE помести в них.

надо оперативно выполнить работу и быть на связи , желательно по скайпу.

Пишите время и цены.