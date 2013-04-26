Надо доработать план

  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Завершен3 заявки298 просмотров

нужен человек , который сейчас сможет оперативно общаться и выполнить работу.

есть 3 файла - 1) план , который надо доработать (схема зданиЯ.jpg) 2) пожелания (Схема_от25.04.13.jpg) 3) то , как подобные схемы реализованы -

http://www.mcarthurglen.com/media/3270594/shoppingguide_castelromano.pdf

но нужно следовать строго пунктам ниже и пожеланиям (Схема_от25.04.13.jpg)

Надо сделать:

1. выровняй корпуса по жирным линиям.

2. между двумя средними корпусами проходит служебная дорога, т.к. она не

нужна для посетителей, сделай так, чтобы эти два корпуса примыкали друг к

другу внутренними стенами.

3. в крайних корпусах, там где изначально было подписано "тех. Помещения",

эти помещения не нужны, присоедини их соседним помещения.

4. номера помещений.

5. добавь маленькие домики и буквы АВСDE помести в них.

надо оперативно выполнить работу и быть на связи , желательно по скайпу.

Пишите время и цены.

12 лет назад
Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

YaroslavNagorniy
Ярослав 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$30
1 день
Ярослав - очень ответственный человек. Проделал кропотливую работу и не потребовал лишних денег. Огромное ему спасибо!!
Очень рад был сотрудничать с Романом! Интересная работа + хороший заказчик. Спасибо!

Заявки фрилансеров

YaroslavNagorniy
Ярослав 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад

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