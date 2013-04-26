Доброва времени суток! По сути нужно обрисовать площадку (двор), где стоит дом, бытовка обозначить границы заборов рядом проходит дорога! Сделать нужно сегодня! или до завтра до 15-00 часов дня формата А4 ...
Надо доработать план
нужен человек , который сейчас сможет оперативно общаться и выполнить работу.
есть 3 файла - 1) план , который надо доработать (схема зданиЯ.jpg) 2) пожелания (Схема_от25.04.13.jpg) 3) то , как подобные схемы реализованы -
http://www.mcarthurglen.com/media/3270594/shoppingguide_castelromano.pdf
но нужно следовать строго пунктам ниже и пожеланиям (Схема_от25.04.13.jpg)
Надо сделать:
1. выровняй корпуса по жирным линиям.
2. между двумя средними корпусами проходит служебная дорога, т.к. она не
нужна для посетителей, сделай так, чтобы эти два корпуса примыкали друг к
другу внутренними стенами.
3. в крайних корпусах, там где изначально было подписано "тех. Помещения",
эти помещения не нужны, присоедини их соседним помещения.
4. номера помещений.
5. добавь маленькие домики и буквы АВСDE помести в них.
надо оперативно выполнить работу и быть на связи , желательно по скайпу.
Пишите время и цены.
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