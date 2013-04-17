Конвертировать карту из Garmin или .mp в MapInfo

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Закрыт1 заявка325 просмотров

Есть небольшая карта маленького города Нижнекамск в формате Garmin и Польском формате mp.

Необходимо конвертировать карту в формат MapInfo и перевести координаты с градусов на метры.

Также желательно конвертировать послойно, в Garmin карте она послойная + тексты улиц.

Оплата по договренности.

12 лет назад
sasa85
39 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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