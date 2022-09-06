Разработать разделы проекта объекта строительства в REVIT

  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт1 заявка410 просмотров

Требуются услуги специалиста(ов) для разработки проекта объекта строительства "Административное здание" в REVIT. Исходные данные для расчёта стоимости и сроков вышлем по запросу.

3 года назад
CONTOUR-OPTIMA
Контур 
45 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Эмиль
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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