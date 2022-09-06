Необходимо разработать и откорректировать 3D-чертежи для изготовления оборудования в программе T-FLEX. Основной комплект чертежей уже имеется, требуется доработка и уточнение деталей.
Разработать разделы проекта объекта строительства в REVIT
Требуются услуги специалиста(ов) для разработки проекта объекта строительства "Административное здание" в REVIT. Исходные данные для расчёта стоимости и сроков вышлем по запросу.
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