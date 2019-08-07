Разработать паспорт на котел на жидком топливе.
Создание чертежа для производства металлического изделия
Необходимо создание чертежа для производства объемного изделия из металла.
Нагрузка на изделие 100-150 кг.
Материал изделия: пруток 10 мм (круг 10).
Результаты:
1) Данный чертеж можно предоставить в цех для производства изделия.
2) Известны все габариты каждой детали (прутка), из которых состоит изделие.
3) Создан также 3D макет (модель) изделия со вставкой внутрь изделия скамьи из дерева, состоящей из трёх элементов. Эскиз и фото скамьи во вложении.
3) 3D макет (модель) изделия окрашен в градиент представленной во вложении гаммы. Пример градиента также во вложении.
4) Чертеж и макет (модель) предоставлены в любом формате на выбор: jpg/png/pdf.
С уважением,
ООО "Грин Тим"
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